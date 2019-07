Vsi so bernie - razen Bernieja?

Eli Christman / flickr

Anketa CNN kaže, da je Sandersu padla podpora volivcev, in sicer ga uvrščajo ne le za Bidena, pač pa tudi za Harris in Warren. Washington Post ugotavlja, da ni več kaj storiti, CNN namiguje, da je konec sanj o 2020. Hkrati anketa medijev Washington Post (!) in ABC News nakazuje, da mu podpora – raste; čvrsto zaseda drugo mesto med demokrati.

Guardian piše, da gre za nekakšno neoliberalno psihozo istih medijev, ki jih je "presenetil" Trump. Medijev, kakršni so tudi tisti naši, katerih domet ne seže onkraj kakšnega šarca, medijev, ki se niso zavestno zarotili proti socializmu, ampak si življenja brez kapitalizma pač ne znajo zamisliti.

Ne glede na to, kdo bo prihodnje leto poskušal odpihniti Trumpa, je Sanders tisti, ki je uspel deloma normalizirati diskurz, ki se je l. 2016 demokratom zdel preveč radikalen, da bi ga – kljub projekcijam, ki so mu napovedovale zmago – kandidirali. Resda je v levo premaknil ostale kandidate, a s tem sam izgubil ostrino. Je to usoda levice (in Levice)?

