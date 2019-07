Disneyjeva dedinja je presenečena nad slabimi plačami zaposlenih v Disneylandu

Predsednik uprave Bob Iger je lani na dan zaslužil 180 tisoč dolarjev, zaposleni pa 135 dolarjev

»Najsrečnejši kraj na svetu« je dejansko poln ljudi s prisiljenimi nasmeški, ki se trudijo, da se ne bi zlomili pod pritiski.

© Flickr

Abigail Disney, vnukinja soustanovitelja podjetja Disney, je javno kritizirala predsednika uprave podjetja Boba Igerja, ki je lani zaslužil 65,6 milijona dolarjev, potem ko je ugotovila, da imajo zaposleni tako nizke plače, da so prisiljeni iskati hrano po smetnjakih, poroča Independent. Potem, ko je prek Facebooka dobila anonimno sporočilo o nizkih plačah zaposlenih, se je odločila skrivno obiskati zabaviščni park Disneyland v Kaliforniji.

Tam je našla »najsrečnejši kraj na svetu«, ki je dejansko poln ljudi s prisiljenimi nasmeški, ki se trudijo, da se ne bi zlomili pod pritiski, da morda ne bodo mogli plačati osnovnih računov. Vsak, s katerim se je pogovarjala, ji je dejal, da ne ve, kako mu uspeva, da kaže srečen obraz, ko ve, da mora iskati hrano v smetnjakih. To ni delovno okolje, ki ga je njen dedek Roy O. Disney želel ustvariti. »Dedek me je učil, da je treba spoštovati ljudi, ki ti prodajo vstopnice ali postrežejo pijačo,« je povedala.

Po podatkih Financial Timesa je najnižje plačani zaposleni v podjetju Disney lani zaslužil 135 dolarjev na dan, predsednik uprave Iger pa 180 tisoč dolarjev na dan. Abigail Disney mu je sporočila, da je dolžan narediti več za zmanjšanje razlike med plačami zaposlenih in njegovo plačo. »Bob mora razumeti, da je zaposleni, enako kot ljudje, ki krtačijo gumo na pločnikih. Pripada jim enako dostojanstvo in človekove pravice kot njemu,« je dejala.

Abigail Disney, ki v podjetju nima nobene funkcije, se je po poročanju Huffington Posta odločila za tajni obisk zabaviščnega parka zato, ker se bori za delovno kulturo in spoštovanje svojega dedka. »Ko je moj dedek delal tam, je zaposloval ljudi z namenom, da jim zagotovi delo za vse življenje,« pojasnjuje.

Ne samo, da o tej delovni kulturi in spoštovanju danes ni več sledu, podjetje Disney se mora braniti tudi obtožb, da ženske slabše plačuje kot moške. Aprila je bila zaradi tega vložena tožba. V podjetju te obtožbe zavračajo.

Abigail Disney je pred kratkim Igerju poslala dolgo elektronsko pošto, v kateri mu je sporočila, da je dober predsednik uprave in dodala, če bi bila on, bi si želela kaj boljšega kot to. Želela bi si, da bi bila znana kot človek, ki je poskrbel za izboljšave, ker ima moč, da to lahko naredi. Odgovora ni dobila.

V podjetju Disney na to odgovarjajo, da izvajajo več pobud, kot je na primer zagotovitev 150 milijonov dolarjev za izobraževanje zaposlenih.

Abigail Disney je že aprila v uvodniku Igerja opozorila na visoko plačo, maja je v nagovoru članom odbora za finance ameriškega kongresa predlagala, naj spremenijo sistem, ki predsednikom uprav dovoljuje, da zaslužijo toliko več kot zaposleni. »Problem je sistem in problem so ljudje, ki se v njem počutijo dobro,« pojasnjuje.