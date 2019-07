Berlin za zgled

Ann Priestley / flickr

Senat progresivne nemške prestolnice je prejšnji mesec sprejel zakon, ki prepoveduje dvig najemnin 1,5 milijona stanovanj za obdobje 5 let. Deželna vlada je zdaj, po desetletjih privatizacije, od privatne nepremičninske družbe Deutche Wohnen odkupila 670 stanovanj na znameniti Karl-Marx-Allee (da, cenimo simboliko!).

Ukrep je bil sprejet po mesecih pogajanj, ki so jih sprožili protesti tamkajšnjih prebivalcev. Ti so se novembra lani zaradi novega lastnika zbali višanja že tako visokih najemnin. 670 stanovanj glede na velikost Berlina sicer ni veliko, so pa pomembna v boju proti gentrifikaciji in višanju najemnin.

Kot smo že ugotavljali, ima Slovenija neučinkovito stanovanjsko politiko, center Ljubljane pa zaradi Airbnb deluje kot razpršen hotel. Da bi lahko rešili problem, bo potrebno resno premisliti sistem - džabe govoriti o ukrepih, kot je zamznitev najemnin, če večina najemnikov nima niti podpisane pogodbe. Kje ste leva vlada in župan z domnevno dobro razvitim socialnim čutom?

Agrument ustvarja Danes je nov dan.