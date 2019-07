Ljubljana, najbolj pregreto mesto na svetu?

Podnebne razmere v glavnem mestu leta 2050

Ljubljana ima danes take temperature, kot jih je imel precejšen del Primorske pred 50 leti.

© Uroš Abram

Najvišje dnevne temperature bodo julija 2050 v Ljubljani za osem stopinj višje v primerjavi s povprečjem obdobja med letoma 1970 in 2000. Tako v članku v znanstveni reviji PloS One, objavljenem prejšnji teden, trdijo raziskovalci s švicarske tehniške univerze ETH. Da bi jasno in razumljivo predstavili podnebne spremembe, ki nas čakajo, so se odločili analizirati pričakovane spremembe podnebja v 520 največjih svetovnih mestih in prestolnicah.