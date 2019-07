Trump je najbolj rasističen predsednik ZDA

Rasizem Donalda Trumpa sega v leto 1973

Donald Trump, predsednik ZDA

© Gage Skidmore / Flickr

Zgodovinar Jon Meacham, ki je napisal več biografij predsednikov, po poročanju Newsweeka ugotavlja, da se je Donald Trump, ki štiri temnopolte kongresnice pošilja »nazaj, od koder so prišle« pridružil Andrewu Johnsonu kot najbolj rasističen predsednik ZDA.

Johnson, demokrat, ki je postal predsednik ZDA v letu 1865 po uboju Abrahama Lincolna, je trdil, da Afroameričani niso sposobni samouprave in bi se vrnili v barbarizem, če jih ne bi trsno nadzirali. Zavračal je dodelitev državljanskih pravic in državljanstva nekdanjim sužnjem.

Meacham pravi, da ZDA nikoli niso vezale zagotavljanje pravic na rojstvo, ampak na prepričanje, da so »vsi ljudje ustvarjeni enaki«, kot je navedeno v deklaraciji o neodvisnosti. Te niso v celoti izvajali takrat in je ne izvajajo sedaj.

Meacham je še pojasnil, da mora država prevzeti odgovornost za predsednika, ki ga izvoli. »To je sokrivda, nacionalna sokrivda,« pravi zgodovinar.

Jelani Cobb v New Yorkerju sprašuje, ali Trump tokrat vendarle ni šel predaleč. V zadnjih dveh letih se opazovalci ne morejo uskladiti, ali je Trumpovo tvitanje premišljeno trolanje s ciljem presenečati nasprotnike ali iskreno izražanje neuravnotežene duševnosti. Zadnji izbruh po Cobbovem mnenju kaže, da gre za oboje.

Trump je zdaj predsednik ZDA in ne zvezdnik slabega televizijskega resničnostnega šova.

Trump očitno ni razmišljal, kakšen vpliv bo njegov napad imel v kongresu. Prepričan je bil, da ga bodo podporniki podprli in to je vse, kar je zanj pomembno. To je razkril, ko je novinarjem dejal, da v napadu »uživa« in da ga v precejšnji meri dobiva. Ankete so pokazale, da večina ljudi meni, da so njegovi tviti žaljivi in protiameriški, a podpora v republikanski stranki se mu je povečala.

Svoje napade na temnopolte članice kongresa je ponovil na zborovanju v Severni Karolini. Dodal je, da demokratska stranka hoče »uničiti našo državo«, njegovi privrženci pa so vpili »Vrni jo nazaj!«. Naslednji dan je trdil, da s temi pozivi ni bil zadovoljen in jih je skušal ustaviti, a jih ni.

Shaun King na portalu The Intercept piše, da rasizem Donalda Trumpa sega v leto 1973, ko je ministrstvo za pravosodje proti njemu vložilo tožbo zaradi neprimernega ravnanja s temnopoltimi kandidati in podnajemniki v New Yorku. Takrat je to bila ena največji tovrstnih tožb. Od takrat se je njegov seznam kršitev podaljšal. V boljših časih zaradi rasističnega vedenja ne bi mogel biti izvoljen za predsednika ZDA. Zdaj je predsednik in ga javno prenaša v ovalno pisarno. Ne samo, da krši svojo zaprisego, ampak gre za kršitev, ki zahteva odpoklic.

Zdaj je predsednik ZDA in ne zvezdnik slabega televizijskega resničnostnega šova. V teoriji zanj veljajo ustava in zakoni, a nekdo jih mora izvršiti.