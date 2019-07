Temni oblaki nad Jadranom

Danes je nov dan

Da so cene na Jadranu pretirane, je znano. Da so naši južni sosedje precej neuspešni pri razvoju turistične infrastrukture, tudi. Da bo letošnji julij na Hrvaškem prespalo šest odstotkov manj turistov kot lani, torej ne preseneča. Preseneča pa, s kakšno privoščljivostjo to spremljajo slovenski mediji.

Trudijo se pokazati, da je upad nočitev logičen, ne zgolj zaradi cen, ampak ker je na Jadranu pač – grozno. Poročajo o morskih psih, stenicah, celo o hoji po brisačah. Senzacionalistično ugotavljajo, da "tako prazno ni bilo niti med vojno," svarijo pred "nevarnimi ampulami" didušikovega oksida, tudi to, da se bo na Hrvaškem zaposlilo nekaj delavcev iz Bangladeša, se jim zdi pomembno.

Ni jasno, ali jim takšno zagonetno agendo diktirajo lastniki ali ponotranjena ksenofobija, dejstvo pa je, da gre za nevarne in nepotrebne igre. Ob pomanjkanju odgovorne uredniške politike je odgovornost tudi na nas bralcih, da ne padamo na clickbait naslove in tovrstnih "novic" raje ne beremo!

Agrument ustvarja Danes je nov dan.