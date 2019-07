Ekološka cena vojske

Ko govorimo (oz. bolj beremo) o okoljski katastrofi, ki prihaja, jo osmišljamo s številkami, ki opisujejo toplogredne izpuste držav sveta. Že v Kjotskem protokolu so se države zavezale, da bodo poročale o svojih izpustih, vendar so iz poročil izpadli največji svetovni onesnaževalci – vojaki in vojakinje nacionalnih obrambnih sil.

S Pariškim sporazumom so izjemo ukinili, vendar z (napovedanim) ameriškim odstopom največji vojaški stroj na svetu še vedno ne bo poročal o svojih izpustih – seveda pod pretvezo nacionalne varnosti. Na srečo so na inštitutu Watson junija objavili poročilo, ki je toplogredno delo ameriškega vojaškega stroja vzelo pod drobnogled.

Izkaže se, da ameriška vojska onesnažuje bolj kot 100 (planetu najbolj prijaznih) držav – in to ni tiskarski škrat. Leta 2017 je ameriška vojska vsak dan kupila skoraj 270 tisoč sodčkov nafte in proizvedla čez 25 000 kiloton CO2. Rešitev pa se ne skriva v "bolj zeleni" vojski, ampak v njeni opustitvi. Manj vojske – manj vojn!

