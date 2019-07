Je bila Sirizina »kapitulacija« neizbežna?

Uspeha Nove demokracije ni težko pojasniti. Volivci so se očitno vprašali, zakaj bi se zadovoljili s Sirizinim udinjanjem desnosredinski politiki, če lahko to kar volijo.

Cipras je sam odprl vrata za Micotakisa

Predčasne parlamentarne volitve v Grčiji, ki jih je dozdajšnji premier Aleksis Cipras razpisal zaradi slabega izida svoje stranke Siriza na evropskih volitvah maja letos, so omogočile vrnitev na oblast »starim«, dinastičnim političnim strukturam. S skoraj 40-odstotno podporo volivcev je zmagala desnosredinska Nova demokracija, ki bo imela s 158 poslanskimi sedeži absolutno večino v novem sklicu 300-članskega parlamenta. »Sprejemamo razsodbo ljudstva. Sprejeli smo težke odločitve, da smo pripeljali Grčijo sem, kjer je danes, in za to plačali visoko politično ceno,« je prejšnji ponedeljek ob razglasitvi izidov volitev dejal poslavljajoči se premier Cipras.