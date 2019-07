A se jim je zmešalo?

Ko politika odpove, nastopijo takšni, kot sta Trump in Johnson, od katerih ljudje terjajo, da v politiko vnesejo malce več »fašističnega duha«.

Trump ni le eden. Takih, kot je on, je veliko. Naslednji je Boris Johnson. (Na fotografiji grafit iz Bristola pred referendumom o brexitu leta 2016)

© Profimedia

Ko je Donald Trump nedavno obiskal Veliko Britanijo, so ga sprejeli kot Winstona Churchilla: kraljica Elizabeta mu je podarila dragoceno prvo izdajo knjige o drugi svetovni vojni, ki jo je napisal Churchill, premierka Theresa May mu je podarila kopijo osnutka Atlantske listine s Churchillovimi lastnoročnimi pripisi in komentarji, slavnostno večerjo so priredili v Blenheimski palači, ki velja za Churchillov rojstni kraj, Piers Morgan je televizijski intervju s Trumpom naredil v Churchillovih vojnih sobah (Churchill War Rooms), pravzaprav bunkerju, iz katerega je Churchill poveljeval med drugo svetovno vojno, Trump pa si je med intervjujem na glavo nataknil imitacijo Churchillovega klobuka (via Lock).