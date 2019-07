Ste anksiozni?

SharonMcCutcheon / pixabay

Osebnostne motnje in anksiozna stanja so v porastu v vseh družbah izobilja (tudi zaradi vse manjše stigmatizacije duševnih bolezni, zaradi katere ljudje bolj pogosto poiščejo pomoč, a ne le zato). Na drugi strani raste milijardna industrija samopomoči, ki ponuja instantne rešitve za kompleksne probleme – dišeče sveče, wellness, pobarvanke in motivacijske seminarje.

Stisko posameznika je treba razlagati tudi v kontekstu časa, v katerem živi. Krize duševnega zdravja ne gre razumeti kot vsote individualnih izkušenj in vzrokov zanjo iskati v "šibkih karakterjih", "slabih izbirah", "napačnih odločitvah" in "pomanjkanju motivacije".

Kaj pa okoljska kriza, nestalne in podplačane zaposlitve ter nedostopnost stanovanj? Prepričevanje, da moramo prav vse sistemske nesmisle ponotranjiti kot osebne katastrofe in se z njimi spopadati sami, je zlajnana mantra neoliberalizma. Nobene od temeljnih težav ne moremo rešiti s sproščujočo kopeljo, ampak le s povezovanjem in kolektivnimi akcijami!

Agrument ustvarja Danes je nov dan.