Človeštvo ne potrebuje vesoljskih kolonij

Revščina številnim ljudem onemogoča, da bi lahko postali Mozarti ali Einsteini. In tega s preseljevanjem ljudi v vesolje ni mogoče spremeniti.

© Pixabay

Milijarder in predsednik uprave spletnega trgovca Amazon Jeff Bezos je maja predstavil svoj pogled na prihodnost človeštva. Povedal je, da se človek mora vrniti na luno in tam tudi ostati. Njegovo vesoljsko podjetje Blue Origin je po njegovih besedah prvi korak na poti do ustanovitve vesoljskih kolonij. Zemlja je najboljši planet, ustanavljanje vesoljskih kolonij pa je edina pot za zagotovitev »rasti in dinamičnosti« v naši prihodnosti. Število ljudi bi se tako lahko povečalo na trilijon in ta populacija bi lahko ustvarila »tisoč Mozartov in tisoč Einsteinov«, še pravi Bezos.

Paris Marx na portalu Jacobin piše, da je to morda navdušujoča vizija za milijarderja in ozko skupino ljudi, ki jih navdušuje vsaka njihova izjava. Dejansko pa najbogatejši človek na svetu pravi, da je edina pot za razvoj človeštva njegova vizija odpiranja rudnikov in preselitev velike večine ljudi v vesolje. Ob tem pa tukaj ni nobenih ovir za razvoj človeštva, potrebujemo samo sistem, ki spoštuje sposobnosti vsakogar in vsakomur omogoča, da uresniči svoje sanje. To pa je prav tisto, v čemer milijarderji, ki delajo vse za izogibanje plačilu davkov in za privatizacijo javnih storitev, ne vidijo nobene vrednosti.

Milijarderje stiske revnih zaskrbijo samo takrat, ko začutijo, da je njihovo bogastvo ogroženo zaradi naraščanja jeze med ljudmi. Takrat se prelevijo v filantrope in namenijo nekaj denarja za socialne namene, da bi pokazali, da jim je mar.

Milijarderje stiske revnih zaskrbijo samo takrat, ko začutijo, da je njihovo bogastvo ogroženo zaradi naraščanja jeze med ljudmi.

Revščina ovira ljudi na številnih področjih, saj ni samo nezmožnost plačati za stvari. Pomanjkanje se izraža v različnih oblikah. Revščina ima največji vpliv na kognitivne sposobnosti ljudi, njen negativni vpliv na sposobnost razmišljanja je večji od vpliva »ene noči brez spanja«. Tako nastaja občutek, da so revni ljudje manj inteligentni kot pripadniki srednjega razreda in bogataši.

Revščina negativno vpliva na kognitivne sposobnosti in tako številnim ljudem onemogoča, da bi lahko postali Mozarti ali Einsteini. Tega s preseljevanjem ljudi v vesolje ni mogoče spremeniti. Po besedah Paris Marx kapitalizem zagotavlja koristi bogatim na račun vseh drugih in bogati počnejo vse, da bi tako ostalo. Rek, da si je lažje predstavljati konec sveta kot konec kapitalizma, se zelo jasno odraža v Bezosovih predstavah o prihodnosti. Ne more si predstavljati konca kapitalizma, ki mu je omogočil postati najbogatejši človek na svetu. Predstavlja si lahko le prihodnost, ki vključuje zapustitev planeta, ki ima edini razmere, na katerih je človek sposoben živeti.

Ni nam treba kolonizirati vesolja, da bi omogočili razcvet človeške genialnosti. Ni res, da ima samo majhen odstotek ljudi talent, res je, da mnogi talentov, ki jih imajo, ne morejo razviti, ker so prisiljeni delati za plačo, da lahko plačujejo vedno višje račune za vsakdanje zadeve. To je politična odločitev, ki jo je mogoče spremeniti s pritiski, da je treba zagotoviti pravičnejšo razdelitev bogastva. »Ne potrebujemo kolonizacije vesolja, znebiti se moramo samo milijarderjev, o prihodnosti odločati skupaj, namesto, da peščici, ki ima v rokah moč, dopuščamo, da vodi svet,« pravi Paris Marx.