LeftTube

Danes je nov dan

Konzervativne politike v Sloveniji in drugje po svetu družbena omrežja ter sodobno tehnologijo za akvizicijo in širjenje svojih političnih idej uporabljajo veliko bolj uspešno kot leve stranke. Ne glede na bizarnost Trumpovih tvitov o njih govorimo, se zgražamo, jih ritvitamo in širimo naprej. Tudi pri nas je v predvolilnem času mogoče zaznati poplavo novih profilov in podpornikov predvsem desnih strank.

Poleg Twitterja, najbolj očitnega kanala, kjer se vsebine lahko hitro kreirajo in delijo, je tudi Youtube že nekaj let (uspešno) orodje desničarskih ekstremistov, ki privablja milijone naročnikov. Kljub temu da je bilo v zadnjih letih nekaj poskusov tudi na levi strani, ta do nedavnega ni bila preveč uspešna.

Vendar nova generacija ustvarjalcev videov, ki na resne teme in sovraštvo odgovarja na premišljen in zabaven način, daje upanje, da se Youtube ne bo izgubil pod pritiski desnih trolov in nam kaže, da so lahko na internetu uspešne tudi leve politike. Vredno ogleda!

