Jemljemo revnim, dajemo bogatim

Večji del uslužbencev RKC ima zagotovljeno dostojno bivanje in mirno starost – zakaj jim potem država plačuje del prispevkov za socialno varnost?

Do pomoči iz državnega proračuna so po »Šturmovem zakonu« iz leta 2007 upravičeni vsi uslužbenci RKC, ki ne opravljajo drugega poklica – torej tudi najvišji cerkveni dostojanstveniki na čelu z metropolitom Stanislavom Zoretom.

© Borut Krajnc

Da je Slovenija socialna država, je zapisano v ustavi. To v praksi pomeni, da mora država s proračunskim denarjem skrbeti za najšibkejše skupine prebivalstva in jim zagotavljati človeka vredno življenje. Precej preprosto in nedvoumno načelo, ki pa ga vladajoči politiki nekako uspe razložiti vsakič drugače. Posledica najnovejše razlage je odprava dodatka za delovno aktivnost, ki so ga doslej dobivali prejemniki socialne pomoči, ki rok ne držijo križem, ampak delajo – vendar jim to delo ne prinese zaslužka ali pa vsaj ne zadosti, da ne bi bili več revni. Zato je država njihova prizadevanja nagrajevala z omenjenim dodatkom, ki so ga prejeli skupaj s socialno pomočjo; za samsko osebo je znašal skromnih sto evrov.