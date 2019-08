Volk proti drežniški kozi

Konflikt med zaščitenima živalskima vrstama

Čin, čin, čin Drežnica, kje so kozice … ; drežniška koza je edina slovenska avtohtona pasma koz

© Gašper Uršič

Rejci drobnice na planinah v okolici Kobarida so na robu obupa. V minulega pol leta je volk na območju pašne skupnosti Starijski vrh pokončal že 17 ovac, 39 jih pogrešajo. Prejšnji teden se je napad volka, ki se glede na obnašanje in napade niti podnevi ne boji ljudi, zgodil še na bližnji planini Bošca. Tam je napadel čredo koz in eno pokončal, še eno pa poškodoval. Za rejce je bil to nov udarec, ki pa jim je prinesel tudi nove zaveznike v zahtevi po odstrelu problematičnega volka. Napadene koze so predstavnice edine slovenske avtohtone pasme – drežniške koze.