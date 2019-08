Italijanska desnica proti Titu

Bodo Titu postumno odvzeli najvišje italijansko državno odlikovanje?

Josip Broz Tito med govorom na Kongresnem trgu, 26. maj 1945

© Janez Kurent, hrani: Muzej novejše zgodovine Slovenije

V samostojni Sloveniji so se nekajkrat pojavile pobude, večinoma z desne strani, naj nekateri odlikovani državljani vrnejo odlikovanja. Precej prahu je recimo dvignilo odlikovanje za zasluge v policijski akciji Sever, ki ga je predsednik republike Danilo Türk podelil Tomažu Ertlu. Ta je bil zadnji minister za notranje zadeve v socialistični Sloveniji in je bil med drugim soodgovoren, da so leta 1988 zaprli Janeza Janšo, poveljeval pa je tudi Službi državne varnosti (SDV).

Zdaj se je nekaj podobnega zgodilo v Italiji. Leta 1969 je predsednik italijanske republike Giuseppe Saragat med obiskom v Beogradu jugoslovanskemu predsedniku Josipu Brozu Titu podelil najvišje državno odlikovanje. Tega še danes, čeprav se je zgodilo pred pol stoletja, nekateri ne morejo pozabiti, zato se v Italiji pojavljajo poskusi spremembe zakonskega določila, ki onemogoča odvzem državnega odlikovanja po smrti prejemnika.

Prvi podpisnik tokratnega zakonskega predloga je poslanec Lige Massimiliano Panizzut, izvoljen v Furlaniji - Julijski krajini. S predlogom, ki ga podpira tudi ezulska organizacija Unija Istranov, na sedežu katere sta ga predstavila poslanec Panizzut in predsednik unije Massimiliano Lacota, želijo doseči, da se v besedilo zakona, s katerim je bil leta 1951 ustanovljen red za zasluge, v člen z določili o preklicu odlikovanja doda navedba o možnosti preklica tudi, ko je odlikovanec že preminil, je poročal Primorski dnevnik. V uvodnih določbah Panizzutovega zakonskega predloga je mogoče prebrati, da je »jugoslovanski diktator Josip Broz Tito razvpit zaradi pokolov v fojbah, ki so terjali na tisoče italijanskih žrtev v Istri, na Reki in v Dalmaciji«, posledica teh pokolov pa naj bi bil eksodus, v katerega je bilo »prisiljenih 350 tisoč naših sonarodnjakov, ki so morali zapustiti svoje domove«.

Da je bil Tito med drugo svetovno vojno poveljnik partizanskih sil, torej tudi eden od velikih zmagovalcev boja proti nacizmu in fašizmu v Evropi, so seveda zamolčali, saj je bila fašistična Italija med drugo svetovno vojno poražena.