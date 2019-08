Prepad med bogatimi in revnimi družinami raste

Za revne v Nemčiji velja 22,3 odstotka otrok in mladostnikov, mlajših od 18 let

Brezdomec v Hamburgu

© Pixabay

Nova študija kaže, da se je prepad med bogatimi in revnimi družinami v Nemčiji med letoma 2003 in 2013 povečal. Deset odstotkov najrevnejših družin ima za otroka na voljo 364 evrov na mesec, deset odstotkov najbogatejših pa 1200 evrov. V povprečju ima nemška družina za otroka na mesec na voljo 600 evrov.

Avtorji študije po poročanju die Zeit opozarjajo, da imajo otroci v revnih družinah v primerjavi z otroki v bogatih družinah že vnaprej določene omejitve. Te revni otroci občutijo pri izletih, igračah, obiskih kulturnih dogodkov in različnih aktivnosti v prostem času. Zanje imajo revne družine na mesec na voljo 44 evrov, kar je ob upoštevanju inflacije 30 odstotkov manj kot leta 2003. Bogate družine imajo za tovrstne izdatke za otroke na voljo 257 evrov, kar je slabih 15 odstotkov več kot leta 2003. Za revne v Nemčiji velja 22,3 odstotka otrok in mladostnikov, mlajših od 18 let.

Država bi morala za otroke iz revnih družin zagotoviti več socialne pomoči, da bi preprečila revščino in socialno izključevanje.

Študija je tudi pokazala, da nemški par z enim otrokom porabi zanj 21,5 odstotkov vsega denarja za potrošnjo, pri dveh otrocih se ta delež poveča na 32,7 odstotka in pri treh na 41,8 odstotka. Avtorji študije pravijo, da bi država morala za otroke iz revnih družin zagotoviti več socialne pomoči, da bi preprečila revščino in socialno izključevanje.