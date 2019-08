Skrbništvo za otroke bogatašev tik pred študijem prenesejo na revnejše strice in tete

Da bi za svoje otroke plačali čim manjšo šolnino ali se ji izognili, so nekateri premožni starši pripravljeni uporabiti prav vse luknje v sistemu. S prenosom skrbništva na revnejše sorodnike otroci bogatih staršev izpolnijo pogoje za pridobitev finančne pomoči za študij.

Dobra izobrazba je v ZDA še posebej pomembna za to, da posamezniku ni treba opravljati slabo plačanih del. Boljše delovno mesto, kot ga nekdo hoče imeti, bolj pomembno je imeti univerzitetno izobrazbo. Študij na univerzah pa ni brezplačen, saj povprečno kakovostne univerze na leto zaračunavajo šolnino v višini več deset tisoč dolarjev. Da bi za svoje otroke plačali čim manjšo šolnino ali se ji izognili, so nekateri premožni starši pripravljeni uporabiti prav vse luknje v sistemu.

Časopis Wall Street Journal in portal Propublica poročata, da je več premožnih staršev tik preden so se vpisali na univerzo skrbništvo nad svojimi otroki preneslo na tete, strice, stare starše, druge sorodnike in prijatelje. Tako so otroci formalno postali "finančno neodvisni" od svojih staršev in so lahko zaprosili za pomoč, ki je namenjena študentom iz revnih družin.

»To je goljufija,« pravi Andy Borst z univerze Illinois. Bogate družine zlorabljajo sistem za pridobitev finančne pomoči, do katere sicer niso upravičene in s tem jemljejo denar družinam, ki ga res potrebujejo. Borst je na tovrstne goljufije postal pozoren potem, ko ga je poklical šolski svetovalec z območja Chicaga in ga vprašal, zakaj so določeno študentko iz bogatega predmestja povabili na pogovor za študente z nizkimi prihodki. Ko je preveril njeno vlogo, je ugotovil, da ima skrbnika, zato je lahko sama zaprosila za finančno pomoč.

Na univerzi Illinois so do zdaj zabeležili 14 takšnih primerov. Novinarji portala Propublica so v obdobju od januarja 2018 do junija letos v predmestjih Chicaga odkrili 40 primerov skrbništva. Da bi pridobili pomoč za študij, so se od svojih staršev »finančno osamosvojili« otroci odvetnikov, zdravnikov, zavarovalniških in nepremičninskih posrednikov. Novinarji so prosili za pojasnilo 15 staršev in nobeden ni hotel javno govoriti o tem.

Andy Borst pa je pojasnil, da univerza Illinois zdaj podrobneje izpraša študente, ki so pred kratkim postali »finančno neodvisni«. Univerza o je tovrstnih goljufijah obvestila ministrstvo za izobraževanje in sklad, ki zagotavlja pomoč revnim študentom. Iz sklada so sporočili, da bodo na te goljufije opozorili generalnega državnega tožilca in ministrstvo za izobraževanje, če bo to potrebno. Na ministrstvu pa začetek preiskave niso ne potrdili ne zanikali.

Ena od mater, ki je lani skrbništvo za svojo 17-letno hči prenesla na svojega poslovnega partnerja, je po poročanju Neue Zürcher Zeitung povedala, da je postopek za to izjemno enostaven. Hči zdaj študira na zasebni univerzi, ki zaračunava šolnino 65 tisoč dolarjev na leto. V vlogi za pridobitev finančne pomoči ji ni bilo treba navesti prihodka svojih staršev v višini več kot 250 tisoč dolarjev na leto, ampak samo svoj prihodek od poletnega počitniškega dela. Tako je dobila finančno pomoč v višini 20 tisoč dolarjev. K temu ima za šolnino na voljo še štipendijo, 18 tisoč dolarjev pa ji dodajo stari starši.

Razkritje goljufij s skrbništvom so nadaljevanje škandala z vpisovanjem otrok bogatih na elitne univerze s podkupovanjem.