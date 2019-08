Brez mišic ni mišic?

RyanMcGuire / pixabay

Arnold Schwarzenegger preseneča cel svet: z Novakom Djokovićem, Lewisom Hamiltonom in drugimi svetovno znanimi športniki je del produkcije novega veganskega dokumentarca Game Changers.

V javnosti še vedno prevladuje misel, da je za močno telo in težke napore nujno uživati meso in živalske izdelke. Pred leti je to sporočilo posvojilo tudi naše kmetijsko ministrstvo s sloganom rdeče meso – telo ga potrebuje!. Zdaj izvajajo projekt Naša super hrana, v katerega je vključeno tudi "naše super meso".

(Vedno bolj pogoste) izjeme med profesionalnimi športniki dokazujejo, da za vrhunske rezultate meso ni nujno, vendar pa polnovredna veganska prehrana zahteva več pozornosti, znanja in časa, profesionalcem pa ponavadi pomagajo nutrocionisti in kuharji.

Namesto nadaljnjega subvencioniranja in propagiranja mesne industrije bi odločevalci preko ozaveščanja lahko počasi začeli spreminjati mesocentrično kulturo in izboljšali nutricionistično znanje ljudi, da bomo znali zdravo jesti tudi vegansko.

