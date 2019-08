Poslanci bi povračilo potnih stroškov

Poslanci predlagajo, da bi se jim kot povračilo stroškov za prevoz na delo v prihodnje priznala kilometrina. Edini, ki tega niso podprli, so poslanci Levice. Predlogu pa nasprotuje tudi ministrstvo za finance.

Dejan Židan, pobudnik predloga

© Uroš Abram

Dnevnik poroča, da da so poslanci v predlogu novele zakona o poslancih, pod katerega se je prvi podpisal predsednik parlamenta in član stranke SD Dejan Židan, pridružili pa so se mu poslanci skoraj vseh poslanskih skupin, zase predvideli kar nekaj ugodnosti. Ena od njih se nanaša na povračilo stroškov za prevoz na delo in z njega. Po novem naj bi se poslancem priznala kilometrina in ne več najnižja cena javnega prevoza, kot velja za ves javni sektor, dodaja današnji Dnevnik. Takšni rešitvi odločno nasprotujejo na ministrstvu za finance, tam namreč menijo, da bi to pomenilo rušenje sistema, ki velja za ves javni sektor, poudarjajo.

Poslanci obračunavanje stroškov prevoza na osnovi kilometrine utemeljujejo s specifičnostjo opravljanja poslanske funkcije. Poudarjajo, da izvršujejo zakonodajno oblast, pri tem pa niso vezani na delovni čas, temveč morajo ustavno, zakonsko in poslovniško določene pristojnosti izvrševati, kadar koli to okoliščine od njih zahtevajo. »Temeljna dolžnost in pravica poslancev je sodelovanje pri delu in odločanju državnega zbora in njegovih delovnih teles, sicer pa opravljajo svojo funkcijo tudi na druge načine. Aktivnosti poslancev potekajo ves dan, potek in zaključek sej sta običajno nepredvidljiva, potekajo pa tudi v večernem in nočnem času,« je zapisano v obrazložitvi predloga. Povračilo stroškov prevoza na osnovi kilometrine bi poslancu pripadalo tudi za prevoze od službenega stanovanja v Ljubljani do kraja, kjer dejansko prebiva, in nazaj.

»Poslanci ne opravljajo svoje funkcije le na sedežu državnega zbora, temveč tudi v volilnih enotah, poslanskih pisarnah, ohranjajo stike z volilci in sodelujejo z lokalnimi oblastmi, zato so tudi v primeru službenih stanovanj pogosto v kraju svojega bivališča, s tem pa jim nastajajo tudi stroški prevoza.«

Iz ocene finančnih posledic predlagane novele je razvidno, da bo povračilo stroškov prevoza na delo in z dela ter prevoza od službenega stanovanja do bivališča poslanca in nazaj, ki bo izplačano v obliki kilometrine, proračun stalo okoli 142.000 evrov na leto, dodajajo v Dnevniku.

»Večina poslancev, ki so sodelovali v delovni skupini za pripravo novele zakona o poslancih, je tarnala, kako velik strošek je zanje prevoz na delo,« je za Dnevnik povedal Matej T. Vatovec, vodja poslanske skupine Levice, ki edina nasprotuje izplačevanju stroškov prevoza poslancev na osnovi kilometrine. Vatovec dodaja, da se sam vsak dan vozi z avtom iz Kopra v Ljubljano in da mora za bencin res plačati nekaj več, kot dobi izplačano za potne stroške. »Mislim pa, da je tarnanje zaradi takšnih stvari pri višini poslanskih plač vsaj neokusno,« še ocenjuje poslanec Levice.

Več v članku na tej povezavi >>