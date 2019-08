Petorazredni državljani

EYE DJ / flickr

Navkljub ukinitvi suženjstva l. 1833 so družbene razmere v Združenem kraljestvu še vedno precej nenaklonjene temnopoltim – od diskriminacije v šolah, na delovnem mestu in ulici, do tega, kar mediji imenujejo black-on-black nasilje v Londonu.

Zadnji v seriji ukrepov, ki naj bi zmanjšali porast zločinov z nožem, stop and search, kaže na porast rasizma tudi v policiji. Ne-tako-zelo prikriti rasizem mlade mnogokrat prisili v sprejetje "njihovega" mesta in vloge v družbi, prav tako pa je kar 7-krat verjetneje, da bodo pristali za zapahi kot njihovi beli sovrstniki. Namesto zmanjšanja števila zločinov dotični ukrep povzroča napetosti v družbi, obenem pa veča zaporniško populacijo, ki je že tako precej večja kot v drugih evropskih državah. Zaskrbljujoči so predvsem raba krajših zapornih kazni (46 % zapornikov), kazni za nenasilne zločine (69 %) ter število povratnikov.

Poleg videza in nastopa "najpomembnejšega moža" v državi Združeno kraljestvo vse bolj spominja na ZDA tudi v tej potezi.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.