Mama in mama, oče in oče

Nobenega pravnega razloga ni ne v Sloveniji in ne v EU, ki bi preprečeval izenačitev pravic gejevskih in lezbičnih parov s pravicami drugih. Razlogi so zgolj politični.

Parada ponosa v Ljubljani je vsakoletni dogodek, na katerem geji in lezbijke opozarjajo, da so jim kršene človekove pravice.

© Borut Krajnc

Gejevske in lezbične družine so realnost. Ne samo take, ki so še vedno prisiljene živeti v »ilegali«, pač pa tudi »legalizirane«, »legalne«, pravno priznane. Pred skoraj desetimi leti je vrhovno sodišče slovenskima (in ameriškima) državljanoma istega spola, ki sta otroka posvojila v ZDA, posvojitev priznalo. Podobno je zatem družinske pravice pridobila slovenska družina istospolnih partnerjev, ki je v ameriški zvezni državi Kaliforniji to postala ob pomoči nadomestne matere.