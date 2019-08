Nič več oaza sovražnosti?

Vrhovno sodišče odprlo pot za kazenski pregon sovražnega govora

Vrhovni državni tožilec mag. Andrej Ferlinc, ki utegne s pomočjo vrhovnega sodišča tožilske kolege prepričati, da bi se sovražni govor moral kazensko preganjati.

© Uroš Abram

Petnajstega februarja 2011 malo po enajsti dopoldan se je na spletni strani ene izmed radijskih postaj pod prispevkom o tatvinah, ki naj bi jih zagrešili Romi, pojavil naslednji zapis: »Par palc amonala, par bomb M75 in par AK-47 za vsak slučaj, mislim, da drugače ne bo šlo. Ali pa tista varianta eden po eden bi tudi šla, da se malo zamislijo. K. prosim za glasbeno željo: Korado/ Brendi, kam so šli vsi cigani.« Tožilstvo je pisca preganjalo zaradi sovražnega govora, a je bil konec leta 2013 pravnomočno oproščen. Številni podobni zapisi na spletu, tudi taki, da bi bilo treba na meji streljati prihajajoče begunce, so v Sloveniji še dandanes dovoljeni, pisce domnevno varuje svoboda govora.