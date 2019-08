Vsem enako

Država napoveduje univerzalni otroški dodatek. Je prav, da otroci revnih staršev dobijo enako kot otroci bogatih?

Vlada na eni strani napoveduje univerzalni otroški dodatek, na drugi strani pa je prav ta vlada lani novembra razmišljala, da bi ukinila dodatek za velike družine in znova ukinila otroški dodatek za sedmi in osmi dohodkovni razred. Varčevalni predlog na koncu ni bil sprejet. (Na fotografiji policijski minister Poklukar ob obisku otroških pustnih šem v parlamentu)

© Borut Krajnc

Na začetku počitnic, natančneje 1. julija, so se po sedmih letih zvišali socialni in družinski prejemki. Zvišanje ni veliko, za 2,4 odstotka. Glede na premoženje to znaša od nekaj centov pa do nekaj evrov, a vseeno naj bi bilo tudi pri štipendijah in otroških dodatkih konec varčevanja.