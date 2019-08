Ali pri tihotapljenju beguncev aktivno sodeluje tudi azilni dom?

Če ne aktivno, pa vsaj pasivno?

Tiskovna konferenca pred azilnim domom, kjer so opozorili, da naj bi bila njihova varnostna služba vpletena v organizirano tihotapljenje ljudi

© Uroš Abram

Ko se je Ibrahim Elmanjori, prosilec za azil iz Libije, neke tople zgodnje julijske noči odpravil na cigareto na dvorišče ljubljanskega azilnega doma na Viču, so se zanj začele težave. Ne, ker je kadil, ampak zaradi tistega, čemur je bil priča. Trdi, da je videl tihotapljenje ljudi, pri katerem so sodelovali varnostniki iz azilnega doma. »Videl je nekaj varnostnikov, ki so peljali ljudi ven iz zaprtega dela kampa za denar, zunaj na bližnji cesti pa so čakali avti,« piše v izjavi za javnost, naslovljeni »Boj za svobodo«.