Stanovanjska problematika v Sloveniji otežuje osamosvajanje mladih

Povprečnemu zaposlenemu mlademu posamezniku ni omogočen dostojni najem ali nakup stanovanja

Mladi se tudi v Sloveniji vse bolj zavedajo težke situacije. Tako so se združili na nedavnih podnebnih protestih. Morda bodo kmalu sledili tudi shodi za ureditev stanovanjske politike ...

© Borut Krajnc

Mladinske organizacije so ob mednarodnem dnevu mladih opozorile na stanovanjsko problematiko mladih, saj po njihovi oceni stanovanjska politika kljub nenehnim opozorilom ostaja pomanjkljivo urejena. Kritični so tudi do nezadostnega ukrepanja vlade na tem področju, ki mladim ob negotovih oblikah zaposlitve in nizkih plačah otežuje osamosvajanje.

Mlade generacije bistveno težje dostopajo do stanovanj, kot so generacije pred njimi, so opozorili na novinarski konferenci. Stanovanjski položaj mladih je skoraj povsem odvisen od njihovih staršev, pri tem pa imajo dostop do stanovanj predvsem tisti, ki prihajajo iz premožnejših družin. Povprečnemu zaposlenemu mlademu posamezniku po njihovi ocen tudi ni omogočen dostojni najem ali nakup stanovanja.

"Mladi si poleg neprofitnih najemnih stanovanj želijo tudi stanovanja z možnostjo odkupa, saj veliko mladih zaradi nekakovostnih zaposlitev lastniško stanovanje vidi kot edini garant za svojo starost," je izpostavila predsednica Mladinskega sveta Slovenije Anja Fortuna. S stanovanjsko problematiko se po njenih besedah ne soočajo samo mladi v prestolnici, ampak po celi Sloveniji.

"Mladi si poleg neprofitnih najemnih stanovanj želijo tudi stanovanja z možnostjo odkupa, saj veliko mladih zaradi nekakovostnih zaposlitev lastniško stanovanje vidi kot edini garant za svojo starost."



Anja Fortuna, Mladinski svet Slovenije

Predsednik Študentske organizacije Slovenije Klemen Peran je izpostavil, da imajo mladi težave z bivanjem že v času študija, saj primanjkuje mest v študentskih domovih. Tam je po njegovih besedah namreč prostora samo za 13 odstotkov študentov. Večina jih študira izven kraja stalnega prebivališča, vsaj ena tretjina pa je nastanitev prisiljena iskati na trgu, kjer pa so nepremičninske cene v zadnjem letu skokovito narasle.

Ob tem je izpostavil, da študenti večino stroškov bivanja financirajo sami s stanarino, gradnje in obnove pa z dodatno koncesijsko dajatvijo iz študentskega dela. "Brez dodatnih in namenskih proračunskih sredstev se bo stanje še poslabšalo. S tem pa bo omejena pravica do izobraževanja, saj bodo lahko študirali samo še premožni," je opozoril Peran.

Po besedah predsednice Dijaške organizacije Slovenija Lucije Karnelutti ne gre pozabiti na mlade, ki se zaposlijo že po srednji šoli, a so zaradi neugodnih razmer na nepremičninskem trgu mnogokrat primorani ostati pri starših.

Mladinske organizacije so na vlado zato naslovile že več pozivov, a z odzivom niso zadovoljne. Kot so danes pojasnili, je kabinet predsednika vlade njihov dopis namreč predal v reševanje ministrstvu za okolje in prostor, kar po njihovi oceni pomeni "le prelaganje odgovornosti in ne rešuje ničesar".

Od vlade sicer med drugim zahtevajo več proračunskih sredstev za reševanje stanovanjske problematike, večje zadolževanje stanovanjskih skladov za naložbe, povečanje fonda javnih stanovanj, gradnjo javnih študentskih domov ter regulacijo in omejevanje oddajanja stanovanj prek spletnih platform (airbnb).

Od vlade zahtevajo več proračunskih sredstev za reševanje stanovanjske problematike, večje zadolževanje stanovanjskih skladov za naložbe, povečanje fonda javnih stanovanj, gradnjo javnih študentskih domov ter regulacijo in omejevanje oddajanja stanovanj prek spletnih platform (airbnb).

Stanovanjsko problematiko ter problematiko prvih zaposlitev in obremenjevanja okolja so ob dnevu mladih komentirali tudi v Mladem forumu SD. Je pa predsednik podmladka SD Andrej Omerzel ocenil, da imajo trenutne generacije mladih do sedaj najširšo paleto znanj in izkušenj. "Za vse to je zaslužen dober šolski sistem, hiter razvoj in digitalizacija," je zapisal.

Po njegovih besedah pa so mladi delno sokrivi za te problematike, saj je volilna udeležba mladih med najnižjimi med starostnimi skupinami. "Ni vse, kar je staro, zanič in ni vse, kar je novo (mlado), slabo. Mladi se moramo prebuditi in z aktivnim državljanstvom in medgeneracijskim sodelovanjem povleči voz naprej," so Omerzelove besede še povzeli v Mladem forumu SD.

PREBERITE SI TUDI: