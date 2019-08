Prepoved matematike in luknjanje zasebnosti

LoboStudioHamburg / pixabay

V zadnjih letih uporaba aplikacij, kot sta WhatsApp in Signal narašča, s tem pa tudi "end-to-end" šifriranje komunikacije. Enkripcija sporočil pomeni, da jih lahko preberejo samo osebe, ki v pogovoru sodelujejo, prestreči in razvozlati pa ji ne morejo niti lastniki strežnikov, preko katerih se sporočila pošiljajo. Da policiji in varnostnim agencijam to ni preveč všeč, ni nobena skrivnost.

Konec 2018 je Avstralija sprejela zakon, ki podjetjem predpisuje, da na zahtevo predajo zasebno komunikacijo osumljencev, tudi če je ta šifrirana – pa k vragu z matematičnimi zakoni! Ta zakon je prvi na svetu, ki (za razliko od Rusije in Kitajske, kjer je takšno šifriranje prepovedano) podjetjem nakazuje, da v aplikacije postavijo "stranska vrata" za dostop do pogovorov, kar oslabi varnost celotnega sistema. Kljub nasprotovanju zagovornikov zasebnosti ter gospodarskim posledicam in možnim zlorabam takšne zakonodaje, pa se sedaj s podobnimi idejami spogledujejo tudi v ZDA, Veliki Britaniji in Nemčiji.

