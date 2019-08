Spolne zlorabe ne smejo zastarati?

Prav bi bilo, če bi bil pregon teh kaznivih dejanj mogoč nekoliko dlje, saj do razkritij pogosto pride dolga desetletja po zlorabi

Plakat humanitarne organizacije Casa do menor, ki skrbi za zlorabljene otroke v Braziliji, Italiji in Franciji

Marija, Neža in Eva so ženske, ki so v preteklih mesecih za Mladino spregovorile o svoji izkušnji iz otroštva, ko so bile spolno zlorabljene. Njihova imena so izmišljena, družbena stigma je še vedno prevelika, da bi v javnosti nastopile z imenom in priimkom, se postavile pred fotografski objektiv … Vse so zlorabile osebe, ki so jih dobro poznale, brat, sosed, duhovnik. Poleg tega jih druži tudi to, da so pretekla dolga leta, desetletja, preden so bile o stiski, v kateri so vse od otroštva, sposobne spregovoriti sploh komurkoli, prijateljem, sorodnikom, kaj šele policiji, tožilstvu, sodnikom.