Kdo je nova zvezda desnice?

Alojz Kovšca je lahko vse, lahko je izobražen obramboslovec, spreten urar, priden obrtnik, vnet pisec sporočil na Twitterju, le dober predsednik državnega sveta ni

Alojz Kovšca na podelitvi nagrad GZS leta 2018

© Borut Krajnc

Alojz Kovšca je predsednik državnega sveta. Na ta položaj je bil izvoljen na začetku decembra 2017. Mandat predsednika državnega sveta traja dve leti in pol, to pomeni, da se bo Kovšca čez slabo leto znova potegoval za ta položaj, znova bo potreboval glasove večine svetnikov. Predsednik državnega sveta je po protokolu eden izmed najpomembnejših javnih funkcionarjev, zato Kovšca na državnih slovesnostih sedi v prvih vrstah, zraven predsednika vlade, predsednika državnega zbora in predsednika ustavnega sodišča. Ta pozornost mu godi, rad se suče po diplomatskem parketu, rad nastopa, rad je politično aktiven, noče, da bi bil državni svet slepo črevo slovenske demokracije.