Vaša pozornost na spletu – najdragocenejše blago na svetu

Pozornost prodaja

Naša pozornost je razdrobljena po virtualnem svetu, v katerem zlasti mladi preživijo vse več časa. Svetovno prvenstvo v igranju Fortnita si je na zaslonih stadiona Arthurja Asha v New Yorku ogledalo 23.000 gledalcev, dva milijona pa jih je dogodek spremljalo na svojih računalnikih od doma.

© Profimedia

Ko berete tale članek, ste izpostavljeni nepregledni množici dražljajev. Morda od kod prihajajo zvoki oglasov, ki se ravnokar predvajajo na radiu ali televiziji. Mogoče vam mobilnik sporoča, da ste prejeli novo sporočilo ali elektronsko pošto ali pa da želi prijatelj klepetati z vami. Nemara ste že po teh nekaj vrsticah postali nemirni in začenjate čutiti, da bi raje brskali po družabnih omrežjih. Ali pa gledali posnetke na YouTubu. Ali pa igrali računalniške igre. Skratka, na voljo imate nešteto manj zahtevnih in bolj zabavnih možnosti od prebiranja tega besedila. Če pa se boste vendarle prebili do konca, bo to prijetno presenečenje. Kajti vaša pozornost še zdaleč ni samoumevna in še zdaleč ni zastonj. Pravzaprav je vredna na tisoče, nemara celo na milijone evrov.