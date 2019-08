Časnik Delo z globo nad pozornega in kritičnega bralca medijev Borisa Vezjaka

Prepovedana kritika

Dr. Boris Vezjak, filozof, pronicljivi in kritični bralec medijev

© Marko Pigac

Boris Vezjak je profesor na dveh fakultetah v Mariboru, filozofski in pedagoški. Že nekaj let pa na svojem blogu In media res nastavlja ogledalo (slovenskim) medijem. Ima veliko dela, iz leta v leto več.