Pravila so pravila

jnn1776 / flickr

Prejšnji teden so ZDA v Irak deportirale diabetičnega shizofrenika, čeprav tam nikoli ni bil in ni znal arabsko (preteklik, ker je v Iraku umrl zaradi pomanjkanja inzulina). Agencija ICE je v eni največjih racij v Misisipiju aretirala 680 priseljenskih delavcev, od katerih so mnogi za seboj pustili otroke brez nadzora. V Bostonu so policisti počistili ulico brezdomcev in uničili invalidske vozičke.

Ksenofobna retorika preko ukazov oranžnega poglavarja prehaja v dejanja, policisti pa v slepem izvrševanju tradicionalno ne kažejo znakov humanosti. "Pravila so pravila," je pač zelo močan argument, z njim izgine zadnji branik človečnosti, država pa drsi proti totalitarizmu. Spomnimo se Hannah Arendt in banalnosti zla. Eichmann ni bil sadistična pošast, temveč birokrat, ki je slepo izvrševal ukaze.

V "največji demokraciji na svetu" nosilci oblasti zavoljo političnih točk lobirajo za izpustitev zdaj tudi obtoženega raperja, istočasno pa otroke v nehumanih razmerah prisilno držijo v kletkah.

