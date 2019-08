Ali lažni videoposnetki ogrožajo demokracijo?

Ustvarjalec videov deepfake pravi, da želi zgolj opozoriti ljudi, da živimo v dobi lažnih novic in lažnih posnetkov

Videoposnetek, v katerem se Bill Hader spreminja v Toma Cruisa, je prepričal številne gledalce

Ob širjenju posnetkov deepfake, v katerih gre za nameščanje obrazov znanih ljudi na tuja telesa, na spletu, je vse več opozoril, da gre za tehnologijo, ki ogroža demokracijo. Novinarka Guardiana Elle Hunt se je o tem pogovarjaloa z avtorjem posnetka deepfake v katerem se komik Bill Hader v pogovoru z znanim ameriškim televizijskim voditeljem Davidom Lettermanom leta 2008 počasi spremeni v igralca Toma Cruisa. V tednu dni od objave na kanalu YouTube si ga je ogledalo 3 milijone uporabnikov.

Naredil ga je slovaški državljan, ki živi na Češkem in se je novinarki Guardiana predstavil kot Tom. Pojasnil je, da želi s tovrstnimi posnetki opozoriti, da živimo v dobi lažnih novic in posnetkov. V zadnjih treh mesecih je naredil 20 deepfake posnetkov. Opisuje jih kot »okna do paralelnih svetov«. Njihov namen je zabava, noče se preveč vpletati v politiko. Njegovi posnetki veljajo za mojstrske.

Tom pravi, da je samouk, dela kot 3D umetnik na področju filma in iger, zato ima dostop do dovolj zmogljivega računalnika. Za izdelavo posameznega posnetka potrebuje tri do pet dni. Začel je tako, da je sebe vključeval v različne šove in filme za lastno zabavo, zabavo svoje družine in prijateljev. Ključno pri izdelavi tovrstnih videov je, da so na voljo dovolj kakovostni posnetki. Zaradi tega ne uporablja zgodovinskih osebnosti, kot je recimo Churchill.

Tistim, ki mu očitajo, da sodeluje pri širjenju zavajajočih informacij, sporoča, da za vsak posnetek napiše, da je deepfake, ker nikogar noče zavajati. Ob tem ga zelo skrbijo lažne novice, prepričan je, da so lažne novice nevarnejše od posnetkov deepfake, ker jih je težje odkriti. Pri deepfake gre za tekmo, nekdo ustvarja posnetke, nekdo drug pa razvija tehnologije za njihovo odkrivanje. »Za razliko od večine ljudi tega ne vidim kot konec sveta,« pravi Tom.

Dva manipulirana posnetka prek spleta širijo podporniki ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Na enem predsednica predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi nerazločno govori, kot da bi bila vinjena, na drugem poročevalec TV mreže CNN iz bele hiše Jim Acosta odriva tiskovno predstavnico bele hiše, ko mu je na konferenci za novinarje odvzela mikrofon.

Izpostavlja dva manipulirana posnetka, ki ju prek spleta širijo podporniki ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Na enem predsednica predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi nerazločno govori, kot da bi bila vinjena, na drugem poročevalec TV mreže CNN iz bele hiše Jim Acosta odriva tiskovno predstavnico bele hiše, ko mu je na konferenci za novinarje odvzela mikrofon. Po Tomovih besedah je za oba omenjena zmanipulirana posnetka zelo lahko ugotoviti, da nista pristna. Samo originale je treba pogledati.

Lažne novice, ki se po spletu širijo kot požar, je težje odkriti, saj je videti, kot da imajo legitimen vir. Izdelava posnetkov deepfake je veliko zahtevnejša od lažnih novic. Tom upa, da s svojimi posnetki deepfake opozarja na nevarnosti tovrstne tehnologije. Ljudje se morajo naučiti, da morajo postati bolj kritični. Splošna javnost ve, da je fotografije mogoče retuširati, nimajo pa pojma, da je tako mogoče spreminjati tudi videoposnetke, razlaga. Na svojem profilu YouTube pravi, da ne smemo verjeti vsega, kar vidimo na spletu.

