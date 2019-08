Reakcionarna Madžarska dosegla, da je Coca-Cola umaknila "nemoralne" plakate

Orbanova Madžarska iz dneva v dan bolj kaže svoj pravi skrajno desni obraz

Ljubezen je ljubezen

© Facebook / Coca-Cola

Spletni Večer poroča, da je multinacionalka Coca-Cola klonila pod pritiskom skoraj 41 tisoč podpisov pod peticijo CitizenGO, potem ko so ulice Budimpešte preplavili plakati z dvojico objemajočih se moških, kar je za podpisnike-protestnike "promoviranje homoseksualnosti in s tem grožnja javni morali". Reakcionarna Madžarska se je, tudi s podporo stranke premierja Viktorja Orbana Fidesz, postavila proti po njihovem "nenaravnemu in nemoralnemu načinu življenja", češ da s tem ščiti zakonsko zvezo kot "prostovoljno skupnost moškega in ženske" in da je "družina osnova za preživetje naroda".

Zdaj direktorica kampanje na CitizenGO Eszter Zaymus pravi, da so bili le napol uspešni, ker so prejšnje plakate po Budimpešti in drugod po Madžarski zamenjali novi z napisom Love is Love (Ljubezen je ljubezen) na mavrični podlagi. Spet je pozvala Madžare, naj bojkotirajo Coca-Colo in njene proizvode, povzemajo v Večeru.