Vstop onemogočen

Ilhan Omar in Rashidi Tlaib, kongresnicama ZDA, je Izrael, skladno s Trumpovimi svarili glede njune nevarnosti, zavrnil vstop. Izrael se upravičeno boji njune kritike, saj sta obe podpornici gibanja BDS, vendar pa si je s prepovedjo napravil medvedjo uslugo.

Rashidi Tlaib so kasneje dovolili na Zahodni breg zaradi obiska babice, vendar pod pogojem, da se odpove političnemu delovanju v državi, slednja pa je to "milost" zavrnila. Kongresnici sta situacijo spretno izkoristili in nad Izrael poslali medije; nadenj letijo bržkone ostrejše kritike, kot bi jih lahko na terenu vanj usmerili Američanki.

Mediji so na prvo žogo poročali, da v Izrael ne smeta, ker sta muslimanki. V resnici so Tlaib in Omar prepovedali vstop zaradi njune politične drže, kar pa je tudi problematično in se lahko zgodi vsakomur. Pa tudi Izraelci niso vsemogočni: zgolj na podlagi narodnosti ne smejo v 14 držav, l. 2012 pa so celo ZDA zavrnile vstop članu Knesseta Benu Ariju, sicer skrajnemu desničarju.

