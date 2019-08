Nikar se ne zanašajmo na bogataše!

Dobrodošli v filantrokapitalizem, kjer bogati – od Priscille in Marka do Billa in Melinde – ustanavljajo fundacije, preko katerih financirajo reševanje družbenih problemov. Pri nas se skozi delovanje NVO še vedno kaže soroševska utopistika, podjetja tekmujejo v "dobrih delih", iluzija o tehnološki nevtralnosti je z Googlovimi sredstvi financirala celo naš Parlameter.

Aktivizem je neprofitabilno početje, zato zasebne iniciative dajejo dobrodošlo plačo marsikateremu nevladniku. A problem je v tem, da podpora le izjemoma pride v obliki zastonj kosila, po katerem mirno nadaljujemo s svojim delom. Bogati plutokrati pač ne bodo financirali avtonomne angažirane stroke, ampak so skozi filantropijo iznašli davčno ugoden način spreminjanja sveta po lastni grandiozni viziji, ki obenem legitimizira obstoj kapitalizma.

Pa še to – ne glede na to, kako radodarni so v izjavah za javnost, se bogataši neradi ločijo od svojega denarja. Ne zanašajmo se na njihovo radodarnost in zvišajmo davke na premoženje!

