Kje boste danes ob 16. uri?

Predlagamo, da se udeležite shoda za zaščito Amazonskega pragozda

Požar v Amazonskem gozdu se nenadzorovano širi

© CNN / YouTube

Danes, 26. avgusta, ob 16. uri bo na Trgu republike (nasproti slovenskega parlamenta) potekal shod za zaščito Amazonskega pragozda, ki nenadzorovano gori že več tednov. Amazonski pragozd imenujemo tudi pljuča planeta, saj ustvari okoli 20 odstotkov kisika na planetu, sicer pa je omenjeni pragozd že desetletja talec človeške sle po denarju, a tako intenzivne deforestacije in požarov ni bilo že od leta 2013. Samo med januarjem in avgustom je bilo v Amazoniji zabeleženih skoraj 73.000 požarov, medtem ko so jih v celotnem lanskem letu našteli 37.759. V primerjavi z lani, je število požarov na območju naraslo za 83 odstotkov.

"Brazilski nacionalni inštitut za vesoljske raziskave letos beleži rekordno število gozdnih požarov, ki so prizadeli več kot polovico področij Brazilije in površino v velikosti sedem Nemčij. Nepovratno bo uničena ena osrednjih zakladnic biodiverzitete, pomemben ponor toplogrednih plinov in dom enega milijona pripadnic_kov staroselskih plemen. Več kot 2000 kilometrov oddaljeni Sao Paolo je bil v ponedeljek sredi dneva zaradi dima zavit v temo," so v vabilu na današnji shod zapisali Mladi za podnebno pravičnost.

"Amazonski pragozd ne zagori zlahka. Požare so začeli ljudje pod potuho politike kapitana “Motorna Žaga” Bolsonara. Uničenje, ki smo mu priča, ni le okoljska kriza, pač pa v prvi vrsti kriza ljudem in okolju sovražne politike, ki ji do živega ne pridejo niti satelitski posnetki iz vesolja in ki se na množično uničenje odziva z absurdnimi zatekanji v zarotniške umotvorbe. Zublje v Amazoniji poganja mrzlica po dobičku, neozirajoč se na posledice za okolje in ljudi, zanjo pa je soodgovorna tudi evropska in slovenska politika. Slednja trenutno o opustošenju molči," opozarjajo organizatorji današnjega protesta. Slednjega so poimenovali Amazonija SOS.

kA7opFdGs7g