Peter Petrovčič | ilustracija: Tomaž Lavrič

Neresnost politike in stroke

Vsakomur bi moralo biti jasno, kaj je sovražni govor. Zdaj to ni jasno niti tožilcem, sodnikom, odvetnikom. Je jasno vsaj to, da je že zato treba spremeniti zakonsko dikcijo?

V zadnjih petih letih je tožilstvo zaradi sovražnega govora vložilo manj kot dve obtožnici na leto, obsojena pa je manj kot ena oseba na leto. Takšno stanje je posledica že skorajda večne (strokovne) razprave o tem, ali slovenska zakonodaja omogoča ali onemogoča pregon sovražnega govora. Nekaj mora biti hudo narobe, če se niti stroka ne more zediniti, kako razlagati posamezen člen kazenskega zakonika. Na to je v zadnji številki Delove Sobotne priloge opozoril tudi nekdanji ustavni sodnik ter pro bono pravni zastopnik izbrisanih in prosilcev za azil Matevž Krivic. Svoj zapis je naslovil z besedami »Zakaj je 297. člen kazenskega zakonika treba čim prej spremeniti«.