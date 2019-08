Kako je Fox News ustvaril ljudstvo, ki je izvolilo Trumpa

Glas tihe večine. Zakaj bi lahko Trump sredi Pete avenije ustrelil človeka, pa ne bi izgubil glasu niti enega belega evangeličana.

Stara prijatelja: Donald Trump in Roger Ailes na praznovanju desete obletnice televizije Fox News leta 2006

Sredi poletja 2008 je Putnam County News & Recorder, zaspani, neznatni, nikoli dramatični, povsem lokalni časopis, ki je izhajal v Philipstownu, mali ameriški vukojebini v zvezni državi New York, objavil presenetljivo, tako rekoč šokantno novico, pravo globalno senzacijo: Putnam County News & Recorder, parkiran v nekdanji brivnici, je dobil novega lastnika – kupil ga je Roger Ailes, nekoč medijski svetovalec treh ameriških predsednikov (Richarda Nixona, Ronalda Reagana in Georgea H. W. Busha), takrat kreator in šef razvpitega televizijskega kanala Fox News.