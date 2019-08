Šarec blokiral Janšo

Predsednik vlade je na Twitterju blokiral večnega predsednika stranke SDS. Slednji tega ni dobro sprejel, čeprav je sam v blokiranju prvak.

Janša je na Twitterju obelodanil, da ga je Šarec blokiral.

Predsednik skrajno desne SDS Janez Janša je svoje sledilce na Twitterju (med katerimi so številni lažni profili, da je videti kot da jih ima več) obvestil, da ga je predsednik vlade Marjan Šarec blokiral. "Ko PV s 13% podporo volivcev, ustoličen od #globokadržava dokončno izgubi živce," je zapisal Janša in dodal posnetek slike, ki dokazuje Šarčevo potezo. Zanimivo, da se Janši to dejanje zdi tako nenavadno, saj je blokiranje uporabnikov na Twitterju prav njegova nadvse priljubljena praksa. Večni predsednik SDS ima denimo na Twitterju blokirane skoraj vse medije, novinarje in tudi druge "običajne" uporabnike, ki se morda v čem kdaj z njim niso strinjali. In to predsednik stranke, ki se tako odločno zavzema za "svobodo govora", da glede tega financira celo kampanje s plakati. Enega od teh ima objavljenega prav na svojem profilu na Twitterju.

Matej Špehar, ki pri Šarčevi stranki LMŠ skrbi za družabna omrežja, je na Twitterju o tem zapisal sledeče: "Komedija, ko to blokado ponosno objavi človek, ki ima blokiranega pol slovenskega tviterja. In ob temu plačuje še jumbo plakate, ki oglašujejo svobodo govora. Ironija je dobila novo mersko enoto - 1 Janša. Za finale pa še retvita lasten tvit. Kot bi sam sebi dal petko. Žalostno."

Če bi Janša, ki se ima sicer za velikega poznavalca sodobnih tehnologij, še naprej rad spremljal tvite predsednika vlade, mu svetujemo, da se zgolj izpiše (log out) iz svojega profila, in tako bo lahko prebral prav vse tvite, ki jih javnosti namenja Marjan Šarec, saj ima premier namreč javni profil. A morda tega ne bo nikoli izvedel, saj je večni predsednik SDS na Twitterju blokiral tudi Mladino.

Janša je na Twitterju blokiral tudi Mladino. Toliko o "svobodi govora", ki jo oglašuje tudi na družabnih omrežjih.

Užaljeni večni predsednik SDS je retvital samega sebe

