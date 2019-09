Severna obzorja

Wikimedia Commons

Prejšnji teden so zaznamovali protesti proti Bolsonarovi vladi, naslavljajoč širok spekter vprašanj: od krčenja amazonskih deževnih gozdov in domorodnih skupnostih, rezanja proračuna za izobraževanje do kulture mizoginije in mačizma, ki vlada v državi. Vse to se dogaja z namenom ohranjanja Brazilije kot globalno pomembnega izvoznika primarnih surovin, saj neenaki pogoji v svetovni trgovini narekujejo, da morajo manj “razvite” države (globalnega Juga) črpati iz narave in izkoriščati poceni delovno silo, da bi lahko pridobile “napredne” dobrine iz bogatih držav (globalnega Severa), kjer je cena dela dražja, narava pa se ščiti.

Po spletu že kroži meme, da gori napačen Amazon, saj sta Vanguard in BlackRock, dva največja institucionalna vlagatelja v Amazon.com, pomembna tudi pri gojenju soje in goveda v Amazoniji. Borci za Amazonijo so sestavili izčrpen seznam “sostorilcev” in vabijo k njihovem bojkotu. Čigavi interesi bodo zmagali - (“severnih”) potrošnikov ali državljanov?

