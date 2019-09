Jedrska energija

flickr / Michael Kappel

Ruska agencija za jedrsko energijo Rosatom v svet izvaža številne nuklearne elektrarne. Te najdemo v Indiji, Iranu in na Kitajskem, med drugim nastajajo v Turčiji, Bangladešu in na Madžarskem, še precej pa jih načrtujejo v mnogih afriških državah. Nedavno so na pot v Sibirijo poslali celo svojo prvo plavajočo jedrsko elektrarno.

S tem pa Rusija marsikateri drugi državi povzroča velike skrbi. Prav Rosatom je namreč pred kratkim med testiranjem raketnega motorja zakrivil jedrsko nesrečo s hudimi posledicami. Nesreče pa na tem področju še zdaleč niso edina težava. Jedrska energija je resda čistejša od nekaterih alternativ, vendar pa dileme, kot sta rudarjenje urana ali skladiščenje radioaktivnih odpadkov, kažejo, da je niti približno ne gre klasificirati kot čisti vir energije.

Tega bi se moral zavedati tudi premier Šarec in pogled od drugega bloka krške nuklearke raje usmeriti k resnično čistim virom, ki bodo predstavljali sprejemljivo rešitev za energetsko prihodnost.

