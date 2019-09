Klimatska mizoginija

StockSnap / pixabay

Mlada aktivistka Greta Thunberg se je morala na poti od Plymoutha do New Yorka boriti ne le s slabim vremenom, temveč tudi s poplavo žaljivk in kritik, s podobnimi napadi pa se sooča tudi kongresnica Alexandria Ocasio-Cortez.

Njuni kritiki se zanašajo na stereotipe o mladih ženskah – da so infantilne, neumne in še kaj, saj drugače ne bi imeli ničesar. Takšni napadi kažejo, da obstaja močna povezava med okoljskim skepticizmom in skrajno desnimi antifeminističnimi nazori. Centre for Studies of Climate Change Denialism dokazuje, da družbene spremembe, ki jih prinašajo leva gibanja, med njimi feminizem in okoljski aktivizem, ogorožajo dotično moderno industrijsko družbo, ki so jo zgradili in ji vladajo konzervativni moški. Poleg tega pa je tudi celotno okoljsko gibanje označeno za poženščeno.

Namesto, da bi se borili z argumenti (ki jih, seveda, nimajo), se tako raje oprijemajo mizoginije, ki jim je v preteklosti dobro služila. V post MeToo svetu pa z njo – na srečo – ne bodo prišli daleč!

Agrument ustvarja Danes je nov dan.