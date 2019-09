Ena služba ni dovolj

Vse več zaposlenih, zlasti žensk, je prisiljenih imeti dve službi, da lahko preživijo družino

© Jessica Cross / Flickr

V ZDA večina ljudi nima težav najti službe. Stopnja brezposelnosti je zelo nizka, delavce iščejo povsod. Toda za milijone Američanov ena služba ni dovolj. Bridget Hughes, 29 let, čez dan dela pri verigi za hitro hrano Bruger King, tri noči na teden dela še pri sosednjem McDonladsu. Pri Burger Kingu na uro zasluži 10 dolarjev, pri McDonaldsu 9,50 dolarja. Skupaj s soprogom, ki dela na bencinski črpalki, tako zaslužita dovolj, da lahko nahranita svoje tri otroke in plačata najemnino.

Za The New York Times je pojasnila, da so otroci prepričani, da imajo veliko denarja, ker je mamica vedno v službi. »Resnica je, da sem ves čas v službi, denarja pa nimamo,« pravi. Več kot osem milijonov ljudi, kar je okrog 5 odstotkov zaposlenih, je v ZDA julija imelo več kot eno zaposlitev. Gospodarstvo raste že več kot deset let, a nimajo vsi državljani od tega koristi.

Večina jih najde drugo službo v isti panogi, nekateri si jo najdejo v ekonomiji delitve (gig economy), recimo kot vozniki za podjetje Uber. Daniel Asnake, 49 let, po jutranji službi na letališču v Washingtonu, spi v svojem avtomobilu, potem do poznega večera zasluži 145 dolarjev kot voznik za Uber. Večino dni odide od doma, preden njegova otroka vstaneta, in se vrne domov, ko že spita.

Ashley Cocchiara, 30 let, upa, da bo kmalu lahko pustila svojo drugo službo. Pred dvema letoma se je udeležila tečaja za industrijsko slikanje. Zdaj ob koncih tedna v domačem kraju še dela kot natakarica, da zasluži dovolj, da lahko skrbi za svojega 3-letnega sina. Upa, da bo prihodnje leto s slikanjem zaslužila dovolj, da ji ne bo več treba delati kot natakarica in bo lahko več časa preživela s sinom.

Tudi vedno več Švicarjev potrebuje dve ali več služb, da lahko pokrijejo vse izdatke. Blick poroča, da ima po podatkih državnega statističnega urada za prvo polletje letos 393 000 Švicarjev dve ali več služb, kar je 8,7 odstotka vseh delojemalcev. Leta 1991 je ta delež znašal le 4 odstotke. Veliko več žensk kot moških je v Švici prisiljenih opravljati dve službi. Sindikati opozarjajo na prekarne zaposlitve.