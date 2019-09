Zdravniki pacientkam ne bodo smeli več povedati, kje lahko opravijo splav

Amerika v temi glede splava

Začne se z omejevanjem splava, konča pa z Gileadom – protest zaradi Trumpove politike do splava

Ameriški program za načrtovanje družine Title X je od sedemdesetih let prejšnjega stoletja edini nacionalni program, ki namenja sredstva izključno za zdravstvene storitve, povezane z reprodukcijo – od kontracepcije do testiranja za spolne bolezni –, prednost pri tem pa daje socialno šibkim posameznicam.

Čeprav čisto vse storitve, med katerimi je tudi umetna prekinitev nosečnosti, ne spadajo med tiste, ki jih krije program Title X, pa je vsaka obravnavana posameznica upravičena do tega, da jo zdravniki seznanijo z vsemi možnostmi, ki jih ima, če oziroma ko zanosi: na primer z različnimi načini poroda, oddajo otroka v posvojitev, splavom. Pravico ima tudi izvedeti, kje in kako lahko splav varno opravi.

A to se bo kmalu spremenilo, kajti vlada Donalda Trumpa je sprejela zakon, ki bo začel veljati 18. septembra in bo zdravnikom prepovedoval, da bi pacientke usmerili na klinike za opravljanje splava. Sicer bodo lahko še omenili, da je splav na voljo kot ena izmed možnosti (čeprav tudi to ne bo več nujno, kot je bilo doslej), ne bodo pa smeli povedati, kje. To bo, kot je v komentarju prihajajočega zakona zapisala Margaret Talbot (The New Yorker), pot do splava močno otežilo predvsem priseljenkam, ki se v državi še ne znajdejo, najstnicam, nepismenim in duševno bolnim.

Donald Trump ne skriva, da nasprotuje splavu – upravičen se mu zdi le po posilstvu, incestu ali ko je ogroženo življenje nosečnice. In čeprav še nima toliko moči, da bi prepoved splava uveljavil v vseh ameriških zveznih državah, lahko s takšno regulacijo močno vpliva na njegovo stigmatizacijo.

Novemu zakonu se je odločno uprla nepridobitna organizacija Planned Parenthood, ki z zdravstvenimi storitvami oskrbuje 40 odstotkov pacientk, katerih zdravljenje financira program Title X (skupaj jih je štiri milijone), v nekaterih državah pa je tudi edina organizacija, ki omogoča storitve znotraj tega programa. Ko je postalo jasno, da bo zakon septembra začel veljati, so predstavniki te organizacije napovedali, da se bodo raje odpovedali državnim sredstvom kot upoštevali novo pravilo. »Ko se pojavi neetičen zakon, s katerim bodo omejene informacije, ki jih zdravniki lahko posredujejo pacientom, je zelo pomembno, da se odločimo izstopiti iz programa,« je dejala glavna izvršna direktorica organizacije Alexis McGill Johnson. To je Planned Parenthood tudi storil in zdaj opozarja, da bodo posledice zakona občutili bolniki. »Ker se je Trumpova vlada odločila uzakoniti takšno prepoved, so se organizacije, ki ponujajo najboljšo zdravstveno oskrbo, prisiljene odreči sodelovanju v programu. Obstaja nevarnost, da se naši pacienti ne bodo mogli obrniti na nikogar več.« Posebej bo to vplivalo na države, kjer je organizacija Planned Parenthood zdravstveno oskrbo zagotavljala vsem ali skoraj vsem pacientkam, ki prejemajo sredstva programa Title X, na primer na Utah in Minnesoto. Če vlada ne popusti, se bodo morale voziti kilometre daleč – in to niti ne, da bi opravile splav, ampak za popolnoma rutinski ginekološki pregled ...