V Sarajevu danes prva parada ponosa

Prvi LGBT+ shod v Bosni in Hercegovini bo potekal ob strogih varnostnih ukrepih. Konservativne, cerkvene in skrajno desničarske skupine paradi ponosa glasno nasprotujejo.

Nasprotni tabor populistično poudarja pomen tradicionalne družine in zavrača podporo vsem drugim neheteroseksualnim oblikam skupnosti, ki (tako kot drugod po svetu) obstajajo tudi v Bosni in Hercegovini

"Ima izać" je slogan parade ponosa (Povorka ponosa), ki jo danes v Sarajevu organizira tamkajšnja LGBT+ skupnost in želi opozoriti na diskriminacijo njenih pripadnikov, ki jo v tej tradicionalistični državi doživljajo vsakodnevno. Gre za prvi tovrstni shod v Sarajevu, sosednji državi Hrvaška in Srbija imata parado ponosa že več let. Sarajevo je tako zadnja prestolnica med republikami nekdanje Jugoslavije, ki tovrstnega dogodka še ni organizirala.

Vabilo na sarajevsko parado ponosa

Sarajevska policija je dogodek z varnostnega vidika označila za visoko rizičnega (udeležence parade naj bi varovalo kar 1.100 policistov in tudi ostrostrelci), saj je že nekaj dni pred parado ponosa v središču mesta potekal shod (Dan tradicionalne porodice), ki so ga organizirale tamkajšnje konservativne, cerkvene in skrajno desničarske skupine, v katerem so poudarjali pomen tradicionalne družine in nasprotovali podpori vsem vrstam družin ter zavračali potrebo po shodu, ki opozarja na diskriminacijo manjšine in promovira enakopravnost.

Videoposnetek izjav nasprotnikov parade ponosa si lahko ogledate na spodnji povezavi, udeležencem današnje parade ponosa pa želimo miren shod.

