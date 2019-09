Če greš na Dunaj, ti ni več treba pustiti trebuha zunaj

The Global Liveability Index 2019 / The Economist

Dunaj je po oceni raziskovalcev revije The Economis drugo leto zapored tisto mesto, kjer je najlažje živeti, najbolj "liveable city". Sledi mu avstralski Melbourne, njemu Sydney, japonska Osaka je na četrtem mestu, kanadski Calgary, Vancouver in Toronto na petem, šestem in sedmem (slednjega si Toronto deli s Tokiem), deseterico pa zaključujeta danski København in avstralski Adelaide.

Trendi so večplastni; mesta izgubljajo točke zaradi okoljskih težav (New Delhi, Kairo, Daka), problemi so ekonomski (Detroit) ali politični (Karakas). Na zadnjem mestu lestvice je sirski Damask.

Od 140 ocenjevanih mest na lestvici je v zadnjih petih letih življenjske pogoje za prebivalce izboljšala dobra tretjina (56). Med temi izstopa Beograd, eno od le štirih mest, ki se je na lestvici povzpelo za več kot 5 odstotnih točk. Samo v zadnjem letu je srbska prestolnica napredovala za 5 mest (z 82. na 77. mesto).

Ljubljane ni na seznamu, a dejstvo je, da je vedno manj "liveable" in vedno bolj "sellable".

