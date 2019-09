Zgodovina kapitalizma

V petek, 13. septembra, izide nova posebna številka Mladine

Okoli leta 1300 je v Firencah nastala nova gospodarska ureditev, utemeljena na načelu: iz denarja naj nastane več denarja. V tem času se ustanovijo tudi prve banke. Nizozemski trgovci so na začetku 17. stoletja zaradi povpraševanja po azijskih začimbah ponesli kapitalizem v svet. Takrat je nastalo sodobno delničarstvo in borza. Več pa v novi posebni številki Mladine z naslovom ZGODOVINA: KAPITALIZEM, ki izide v petek, 13. septembra.

Med drugim si boste lahko v njej prebrali o industrijski revoluciji v 19. stoletju in izkoriščanji delavcev, o roparskih baronih in Rockefellerju, plenilcu med podjetniki, pa o veliki gospodarski krizi (1929-1941). V posebni številki boste našli tudi besedila o neoliberalizmu in Margaret Thatcher, globalizaciji, finančnem kapitalizmu oziroma o dobi pohlepa (1987-2008). Vse to in še več v posebni številki Mladine, ki vam bo pomagala razumeti prostor in čas, v katerem živimo.