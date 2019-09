Zakaj se je treba bati tega svetovalca, ki ga označujejo za sodobnega Rasputina

Ob opozorilih, da zastruplja politiko, je Dominic Cummings pravi obraz pokazal že v referendumski kampanji za izstop Združenega kraljestva iz EU

Dominic Cummings, »arhitekt izstopa brez dogovora«, »Rasputin«, »politični Svengali«, ...

© YouTube / SkyNews

Mediji so ga označili za »arhitekta izstopa brez dogovora«, pa »Rasputina« in »političnega Svengalija«. Starosta britanskega parlamenta Ken Clarke je pred kratkim zatrdil, da Dominic Cummings, glavni svetovalec predsednika britanske vlade Borisa Johnsona, dejansko vodi državo. V trditvi, da je arhitekt brexita, je po poročanju Euronews nekaj resnice. Kampanja za brexit ni bila njegova prva podpora evroskepitične teme. Med letoma 1999 in 2002 je vodil kampanjo, naj Združeno kraljestvo ne prevzame evra. Kljub povezavam s konservativci, nikoli ni bil član stranke.

Svoje izkušnje z njim, je v Guardianu popisala novinarka Carole Cadwalladr, ki je razkrila afero Cambridge Analytica. Cummings je stopil v njeno življenje marca 2017, takoj ko je bil objavljen njen prvi poglobljeni članek o aferi. Prek družbenega omrežja twitter jo je zmerjal, da je neumna, pisal o »šarlatanih s podatki«, »balonu« izstopa iz EU. Naslednjih 18 mesecev sta se znašla v igri mačke z mišjo. Novinarka ga nikoli ni srečala, je pa ga preučila.

Po njenem ne gre za igro, ampak za spoštovanje zakona, on poskuša ukiniti vse, kar najbolj sovraži v britanski državi od parlamenta do javne službe. Z Borisom Johnsonom je očitno sklenil dogovor, da mu bo pomagal spraviti skozi brexit, Johnson pa mu bo omogočil ukinitev javne službe.

Kot večina državljanov do takrat, ko se ji je oglasil prek Twitterja, ni vedela, kdo je Dominic Cummings. Zdaj temu ni več tako, saj je stopil iz sence. Ko glavni Johnsonov svetovalec je soavtor nekaterih najbolj predrznih in škandaloznih odločitev predsednika vlade. Poslanec laburistov Ian Lucas opozarja, da ljudje, ki so bili glavni snovalci kampanje za izstop Združenega kraljestva iz EU ter so goljufali in kršili zakon, zdaj vodijo državo in nikogar to ne zanima.

Nekdanja poslanka konsrvstivcev Margot James je za BBC dejala, da je Cummings oseba, »ki je pripravljena uničiti vse za to, da dobi, kar hoče«. Po poročanju nemške javne TV ARD je 47-letni Cummings na univerzi Oxford študiral zgodovino. Ni tipični nasprotnik EU. Za razliko od veliko podpornikov brexita ne sanja o vrnitvi bleščeče zgodovine Združenega kraljestva. Izstop države iz EU je zanj orodje za spremembo sistema. Ne skriva, da zaničuje večino politikov in uradnikov. Leta 2015 je dejal, da v političnih birokracijah prevladujejo narcisi, napredujejo le jeguljasti tipi, ki se radi šopirijo pred javnostjo. Sam je pravo nasprotje temu, saj ima okoren nastop, njegov jezik je grob, oblačila zanemarjena. Ker bolj ceni učinkovitost odločanja v diktaturah kot parlamentarno demokracijo, je nekdanji predsednik britanske vlade John Major sedanjega Borisa Johnsona pozval, naj Cummingsa takoj razreši, sicer bo tako zastrupil politično ozračje, da ne bo več rešitve. Major je kritiziral Johnsonovo vlado, ker javno napada vse, ki kritizirajo njeno strategijo za brexit. »Nikoli si nisem mislil, da bom katero britansko vlado videl to početi. S tem je treba nehati,« je sporočil Johnsonu, ki ga do zdaj ni poslušal.