Pahor odgovarja: Imam odlične osebne in politične odnose z voditeljema Turčije in Ukrajine

Predsednik republike Borut Pahor "išče rešitve za očiten problem počasnosti, nejasnosti in absorpcijske sposobnosti EU v širitvenem procesu", odgovarjajo v njegovem uradu

Ko je turški predsednik Erdogan leta 2016 obiskal Slovenijo, se je z njim dobro imel slovenski kolega Pahor

Prejeli smo odgovor Urada predsednika republike na javno pismo 28 intelektualk in intelektualcev, ki ga pozivajo k odstopu (pismo si lahko preberete na tej spletni povezavi). "Domači in mednarodni javnosti je že vrsto let znano mnenje predsednika republike Boruta Pahorja o posebnem statusu (sui generis) Turčije in Ukrajine v okviru Evropske unije," so zapisali v uradu predsednika in dodali, da je predsednik Pahor že ob obisku turškega predsednika Erdogana v Sloveniji marca 2015 dejal, da »bi po njegovih besedah zaradi počasnosti pogajalskega procesa veljalo razmisliti tudi o statusu sui generis«. A dokler pravni red EU takšnega statusa ne predvideva, si bo Slovenija prizadevala za članstvo Turčije, še pravijo v predsednikovem uradu.

"Takšno predsednikovo stališče išče rešitve za očiten problem počasnosti, nejasnosti in absorpcijske sposobnosti EU v širitvenem procesu, zlasti z velikima državama," so zapisali v odgovoru na javno pismo, ki Pahorja poziva k odstopu.

"Predsednik Pahor je imel in ima prav zaradi načelne politične naklonjenosti Turčiji in Ukrajini odlične osebne in politične odnose z njunimi voditelji. Mestoma je bil v domači javnosti zaradi te naklonjenosti celo kritiziran."



"Turški zunanji minister je na srečanju v okviru BSF predsedniku Pahorju prenesel željo turškega predsednika Erdogana po njegovem skorajšnjem obisku v Sloveniji. Tudi predsednik Pahor in novi ukrajinski predsednik Zelensky sta se pred kratkim srečala ob robu slovesnosti v Varšavi in se dogovorila za uradno srečanje. V tem smislu je prav mogoče, da bosta predsednika Erdogan in Zelensky uradno obiskala Slovenijo že konec tega leta ali v začetku prihodnjega," pojasnjujejo v uradu predsednika.