Vsakomur bi morali dodeliti 120 tisoč evrov kapitala, da bi si lahko kupil stanovanje

Ekonomist Thomas Piketty je, šest let po uspešnici Kapital v 21. stoletju, objavil novo knjigo o kapitalizmu (Kapital in ideologija)

Ekonomist Thomas Piketty analizira družbeno neenakost znotraj kapitalizma

© Sue Gardner

Šest let po objavi uspešnice Kapital v 21. stoletju, je francoski ekonomist Thomas Piketty objavil novo knjigo o kapitalizmu. Naslovil jo je Kapital in ideologija. V skladu s pravilom, da vsaka uspešnica potrebuje nadaljevanje, v njej podrobneje obdela teme iz prve knjige. V pogovoru za L'Obs je povedal, da je njegova nova knjiga boljša, ker se je v petih letih naučil veliko novega, preučil več zgodovinskih ozadij in podatkov.

Larry Elliott jo v Guardianu primerja s Tolstojevim romanom Vojna in mir, saj ima 1232 strani. V njej podrobneje razdela teme zaradi katerih se soočamo z neenakostjo, opozarja na neučinkovitost tradicionalnih političnih strank na levici in desnici, da bi poiskale rešitve za porazdelitev bogastva. Podrobneje razdela tudi lastne predloge za vzpostavitev pravičnejšega gospodarstva.

Piketty predlaga, da bi morali imeti predstavniki zaposlenih 50 odstotkov sedežev v upravah podjetij, glasovalne pravice največjih delničarjev bi omejil na največ 10 odstotkov. Veliko bolj bi morali obdavčiti premoženje, najbogatejši bi morali biti obdavčeni po 90-odstotni stopnji. Milijarderji bi tako spet postali milijonarji.

Med drugim predlaga, da bi morali imeti predstavniki zaposlenih 50 odstotkov sedežev v upravah podjetij, glasovalne pravice tudi največjih delničarjev bi omejil na največ 10 odstotkov. Veliko bolj bi morali obdavčiti premoženje, najbogatejši bi morali biti obdavčeni po 90-odstotni stopnji. Milijarderji bi tako spet postali milijonarji. Vsakomur bi morali dodeliti 120 tisoč evrov kapitala, ko bi dopolnil 25 let, da bi si lahko kupil stanovanje ali ustanovil podjetje. Vsakdo bi moral plačati davek od ogljika glede na to, koliko osebno prispeva k globalnemu segrevanju.

Kapital v 21. stoletju, v katerem se Piketty sklicuje na pisateljico Jane Austen, je ena od peščice knjig o ekonomiji, ki so uspešnice. Nekateri jo primerjajo s knjigo Splošna teorija zaposlenosti, obresti in denarja, ki jo je ekonomist John Maynard Keynes objavil leta 1936. Pikettyjeva knjiga je bolj popularna med bralci kot v vladah. Na osnovi Keynesove knjige je večina zahodnih vlad oblikovala politiko polne zaposlenosti po drugi svetovni vojni. Pikettyjev predlog za uvedbo globalnega davka za bogate s katerim bi zmanjšali neenakost pa je do zdaj pri njih naletel na gluha ušesa.